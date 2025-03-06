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Ига Швёнтек: Возможно, из-за Фонсеки начну смотреть больше матчей ATP
Теннисистка высказалась о потенциале игрока
Фото: Eurosport
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила уровень игры 80-й ракетки мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.
"Думаю, он удивительный. С тех пор как Рафа завершил карьеру, я смотрела не так много мужских поединков. Я всегда следила за Карлосом Алькарасом, но мне было тяжело найти других теннисистов, игра которых меня поразила бы и понравилась. Потом я начала смотреть матчи Жоао, мне очень понравилось, как он играл и двигался по корту, решения, которые принимал. Думаю, я точно буду за ним следить. Возможно, из-за него я начну смотреть больше встреч ATP.
Он потрясающий и отлично справляется. Сейчас на него оказывается много давления, так что надеюсь, что бразильские болельщики отнесутся к нему бережнее, потому что он ещё очень молод и у него есть время на развитие. Шаг за шагом, соблюдая спокойствие, он станет отличным игроком", — приводит слова Швёнтек ESPN Brazil.
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