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Калинина проиграла в первом круге турнира в Indian Wells
Прекратила борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №54) проиграла в первом круге на турнире серии WTA1000 в Indian Wells-2025. В стартовом матче наша спортсменка уступила итальянке Лучии Брондзетти (WTA №62).
Счет матча 2-0 (6-4; 7-5). А активе Ангелины 3 подачи на вылет, 3 из 4 реализованных брейков, 6 из 11 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
Счет в очных встречах стал 2-1 в пользу Брондзетти. В следующем раунде соревнований итальянка сыграет против польки Магдалены Френх (WTA №30).
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