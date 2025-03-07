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Калинина проиграла в первом круге турнира в Indian Wells

Теннис
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Прекратила борьбу

Калинина проиграла в первом круге турнира в Indian Wells

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №54) проиграла в первом круге на турнире серии WTA1000 в Indian Wells-2025. В стартовом матче наша спортсменка уступила итальянке Лучии Брондзетти (WTA №62).

Счет матча 2-0 (6-4; 7-5). А активе Ангелины 3 подачи на вылет, 3 из 4 реализованных брейков, 6 из 11 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Счет в очных встречах стал 2-1 в пользу Брондзетти. В следующем раунде соревнований итальянка сыграет против польки Магдалены Френх (WTA №30).

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Ангелина Калинина
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