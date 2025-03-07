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Свёнтек рассказала о своем отношении к ставкам на спорт
Это часть современного спорта
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек рассказала о своем отношении к ставкам на теннис. Ее слова цитирует The Tennis Letter:
– Ставки стали очень большой частью нашего спорта и значительная часть денег поступает от букмекерских сайтов. Беттинг – это хорошо для спорта или плохо? Или и то, и другое?
– Не уверена, что могу ответить на этот вопрос, потому что никогда особо об этом не думала. Я просто воспринимаю это как факт. Нет смысла рассуждать, хорошо это или плохо – ставки всегда будут, потому что это крупный бизнес.
Конечно, мы, как игроки, получаем негативные комментарии и хейт, потому что люди иногда теряют деньги из-за наших поражений или побед. Это влияет на нас именно так. Но в интернете тебя все равно будут ненавидеть. Есть способы немного это остановить через алгоритмы и блокировки, но люди все равно будут говорить, что захотят, потому что это легко.
В целом, в концепции ставок и бизнеса я не очень разбираюсь, чтобы об этом судить – сказала Свентек.
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