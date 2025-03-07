Чемпионка Уимблдона-2023 пропустит шесть месяцев из-за травмы

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова пропустит шесть месяцев из-за травмы плеча. Об этом сама спортсменка сообщила в социальных сетях.

"Снова не выхожу на корт. Все еще борюсь с травмой плеча. Хотя это нелегко, у меня есть несколько месяцев интенсивной тренировки и реабилитации, чтобы восстановить руку. Терпение и время – вот мои приоритеты сейчас, но я верю, что все это того стоит. Итак, надеюсь, скоро вернусь на корт. Спасибо всем за поддержку" – написала Маркета.