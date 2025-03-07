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Чемпионка Уимблдона-2023 пропустит шесть месяцев из-за травмы

Теннис

Желаем быстрого выздоровления

Чемпионка Уимблдона-2023 пропустит шесть месяцев из-за травмы

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова пропустит шесть месяцев из-за травмы плеча. Об этом сама спортсменка сообщила в социальных сетях.

"Снова не выхожу на корт. Все еще борюсь с травмой плеча. Хотя это нелегко, у меня есть несколько месяцев интенсивной тренировки и реабилитации, чтобы восстановить руку. Терпение и время – вот мои приоритеты сейчас, но я верю, что все это того стоит. Итак, надеюсь, скоро вернусь на корт. Спасибо всем за поддержку" – написала Маркета.

Напомним, что ранее Свентек рассказала о своем отношении к ставкам на спорт.

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