Новак Джокович впервые за шесть лет сыграет на турнире в Майами

Победитель 24 турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович подтвердил своё участие в турнире в Майами (США), который пройдёт с 18 по 30 марта 2025 года на стадионе "Хард Рок".

Последний раз Новак Джокович принимал участие в турнире в Майами в 2019 году. Тогда Джокович выбыл из турнира в четвёртом круге, проиграв испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту. Матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу Баутиста-Агута.

Новак Джокович также примет участие в турнире в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 5 по 16 марта. 9 марта Джокович сыграет во втором круге турнира с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.