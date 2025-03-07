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Ник Кирьос отказался от продолжения стартового матча турнира в Индиан-Уэллсе
Причиной отказа стало небольшое повреждения
Getty Images/Global Images Ukraine
7 марта на хардовом турнире категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 1099-й ракеткой мира Ником Кирьосом из Австралии и 85-м в мировом рейтинге Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
Кирьос отказался продолжать борьбу при счёте 7:6 (9:7), 3:0 в пользу нидерландца.
Во втором круге "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии (шестой посев на турнире).
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