Ник Кирьос отказался от продолжения стартового матча турнира в Индиан-Уэллсе

7 марта на хардовом турнире категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 1099-й ракеткой мира Ником Кирьосом из Австралии и 85-м в мировом рейтинге Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

Кирьос отказался продолжать борьбу при счёте 7:6 (9:7), 3:0 в пользу нидерландца.

Во втором круге "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии (шестой посев на турнире).