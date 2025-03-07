  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Не травма. Джокович рассказал, почему хромал после турнира в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не травма. Джокович рассказал, почему хромал после турнира в Дохе

Теннис

Забавная история

Не травма. Джокович рассказал, почему хромал после турнира в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал видео, на котором он покидал Доху, сильно хромая в аэропорту.

"Да, я посмотрел то видео. Там, кстати, было кое-что совершенно другое — не травма. Травма уже позади. Надеюсь. У меня не было никаких проблем перед турниром в Дохе, и после турнира всё было в полном порядке. Как и во время подготовки к Индиан-Уэллс.

Было неловко смотреть это — я хромал, потому что очень сильно ударил себя по голени. Было очень рано — четыре или пять утра. Просто случайно себя ударил — а люди связали это с травмой и подумали, что у меня проблемы", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, что на турнире ATP-500 в Дохе Новак Джокович на старте турнира в одиночном разряде проиграл итальянцу Маттео Берреттини.

По теме
yellow-arrow
Ник Кирьос отказался от продолжения стартового матча турнира в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Новак Джокович впервые за шесть лет сыграет на турнире в Майами
yellow-arrow
Чемпионка Уимблдона-2023 пропустит шесть месяцев из-за травмы
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости