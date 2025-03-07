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Не травма. Джокович рассказал, почему хромал после турнира в Дохе
Забавная история
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал видео, на котором он покидал Доху, сильно хромая в аэропорту.
"Да, я посмотрел то видео. Там, кстати, было кое-что совершенно другое — не травма. Травма уже позади. Надеюсь. У меня не было никаких проблем перед турниром в Дохе, и после турнира всё было в полном порядке. Как и во время подготовки к Индиан-Уэллс.
Было неловко смотреть это — я хромал, потому что очень сильно ударил себя по голени. Было очень рано — четыре или пять утра. Просто случайно себя ударил — а люди связали это с травмой и подумали, что у меня проблемы", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, что на турнире ATP-500 в Дохе Новак Джокович на старте турнира в одиночном разряде проиграл итальянцу Маттео Берреттини.
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