Не травма. Джокович рассказал, почему хромал после турнира в Дохе

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал видео, на котором он покидал Доху, сильно хромая в аэропорту.

"Да, я посмотрел то видео. Там, кстати, было кое-что совершенно другое — не травма. Травма уже позади. Надеюсь. У меня не было никаких проблем перед турниром в Дохе, и после турнира всё было в полном порядке. Как и во время подготовки к Индиан-Уэллс.

Было неловко смотреть это — я хромал, потому что очень сильно ударил себя по голени. Было очень рано — четыре или пять утра. Просто случайно себя ударил — а люди связали это с травмой и подумали, что у меня проблемы", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, что на турнире ATP-500 в Дохе Новак Джокович на старте турнира в одиночном разряде проиграл итальянцу Маттео Берреттини.