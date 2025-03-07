  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас: Всегда ходите с рюкзаком, люди подумают, что у вас есть цель
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас: Всегда ходите с рюкзаком, люди подумают, что у вас есть цель

Теннис

Теннисист поделился лайфхаком

Циципас: Всегда ходите с рюкзаком, люди подумают, что у вас есть цель

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист двух турниров серии "Большого шлема" греческий теннисист Стефанос Циципас отшутился, почему постоянно ходит с рюкзаком.

"Лайфхак: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель", — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Сейчас Циципас готовится к хардовому турниру категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

По теме
yellow-arrow
Не травма. Джокович рассказал, почему хромал после турнира в Дохе
yellow-arrow
Ник Кирьос отказался от продолжения стартового матча турнира в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Новак Джокович впервые за шесть лет сыграет на турнире в Майами
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости