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Циципас: Всегда ходите с рюкзаком, люди подумают, что у вас есть цель
Теннисист поделился лайфхаком
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист двух турниров серии "Большого шлема" греческий теннисист Стефанос Циципас отшутился, почему постоянно ходит с рюкзаком.
"Лайфхак: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель", — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
Life hack: Always carry a backpack. People will assume you have a purpose.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) March 7, 2025
Сейчас Циципас готовится к хардовому турниру категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
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