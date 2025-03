Циципас: Всегда ходите с рюкзаком, люди подумают, что у вас есть цель

Финалист двух турниров серии "Большого шлема" греческий теннисист Стефанос Циципас отшутился, почему постоянно ходит с рюкзаком.

"Лайфхак: всегда ходите с рюкзаком. Люди подумают, что у вас есть цель", — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Life hack: Always carry a backpack. People will assume you have a purpose.