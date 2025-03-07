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Новак Джокович рассказал, продолжит ли сотрудничество с Марреем

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Серб доволен результатами

Новак Джокович рассказал, продолжит ли сотрудничество с Марреем

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович положительно высказался о дальнейшем сотрудничестве с британцем Энди Марреем.

"Мне нравится сотрудничество с Марреем. Думаю, в Австралии я показал свой лучший теннис со времён Олимпиады, и в этом, безусловно, есть заслуга моей работы с Энди", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, что Энди Маррей находится в США, чтобы в роли тренера сопроводить 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича на турнирах серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами.

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