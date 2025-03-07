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Индиан-Уэллс. Марта Костюк вышла в третий круг турнира, отдав сопернице четыре гейма

Теннис

Хороший старт украинской теннисистки

Индиан-Уэллс. Марта Костюк вышла в третий круг турнира, отдав сопернице четыре гейма

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во 2-м раунде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США.

В стартовом матче она в двух сетах обыграла американку Робин Монтгомери. Матч длился 1 час и 11 минут.

WTA-1000. Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк — Робин Монтгомери - 6:1, 6:3

Следующей соперницей Костюк станет победительница встречи Кэролайн Доулхайд — Ева Лис.

Напомним, что кроме Костюк, в одиночном разряде сыграют Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

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