Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская победила Жабер и вышла в третий круг Indian Wells-2025
Великолепный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) уверенно вышла в третий круг на турнире серии WTA1000 в Indian Wells-2025. Во втором матче наша спортсменка одолела представительницу Туниса Онс Жабер (WTA №32).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 6 из 8 реализованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.
Украинка уже в третий раз играет на Indian Wells. Сегодня Даяна добилась своего наилучшего результата на соревнованиях. В следующем раунде Ястремская сыграет против второй ракетки мира, польки Иги Свентек.
Напомним, что ранее Свентек
Популярное сейчас
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- Ротань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник
- Не Судаков и не Довбик. Ювентус интересуется украинским футболистом
- Четвертый раз в истории на турнире в Индиан-Уэллсе не сыграет первая ракетка мира
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Комментарии 1