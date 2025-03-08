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Ястремская победила Жабер и вышла в третий круг Indian Wells-2025

Теннис
Обновлено

Великолепный матч

Ястремская победила Жабер и вышла в третий круг Indian Wells-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) уверенно вышла в третий круг на турнире серии WTA1000 в Indian Wells-2025. Во втором матче наша спортсменка одолела представительницу Туниса Онс Жабер (WTA №32).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 6 из 8 реализованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Украинка уже в третий раз играет на Indian Wells. Сегодня Даяна добилась своего наилучшего результата на соревнованиях. В следующем раунде Ястремская сыграет против второй ракетки мира, польки Иги Свентек.

Напомним, что ранее Свентек рассказала о своем отношении к ставкам на спорт.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
08.03.2025 в 09:16
С праздником, дорогие женщины!
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
08.03.2025 в 09:16
С праздником, дорогие женщины!
Ответить
0
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