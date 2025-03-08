Свитолина с победы стартовала на Indian Wells-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) вышла в третий круг на турнире серии WTA1000 в Indian Wells-2025. В первом матче наша спортсменка одолела представительницу США Эшлин Крюгер (WTA №41).

Счет матча 2-1 (6-1; 6-7; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 3 подачи на вылет, 9 из 16 реализованных брейков, 4 из 8 отыгранных брейков и 8 двойных ошибок.

Элина завершила поединок с девятого матчбола, не реализовав два на тай-брейке и еще шесть в течение решающего сета, в котором лидировала 5:1. В следующем раунде Свитолина сыграет против победительницы матча Даниэль Коллинс – Гейли Баптист.