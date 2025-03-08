Свентек поделилась ожиданиями от матча против Ястремской

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек поделилась своими ожиданиями от матча 1/16 финала Indian Wells против украинки Даяны Ястремской (WTA №42).

– Вы недавно играли против Даяны Ястремской. Ждете ли чего-нибудь другого здесь? Будете ли по-особому готовиться, учитывая, что только встречались с ней на харде?

– Честно говоря, я ничего конкретного не жду. Игроки, выходя против меня, могут показать невероятный теннис, а могут сыграть хуже обычного. Никогда не знаешь, чего ждать от соперницы, потому что против меня многие играют раскрепощенно и без давления.

Я стараюсь не перегружать себя мыслями об этом. Мой подход и настроение перед матчем всегда примерно одинаковы. Конечно, я подготовлюсь тактически, Вим проанализирует ее игру здесь, потому что важно понимать, как она выглядит именно сейчас. На этом и сосредоточимся.