Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде Indian Wells-2025

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA1000 Indian Wells-2025. В первом матче наша спортсменка вместе с представительницей США Софией Кенин победили дуэт Панова/Шибахара.

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-1; 10-7) . В активе победительниц матча 2 подачи на вылет, 2 из 4 реализованных брейка, 8 из 9 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Далее украинско-американская пара сыграет с победительницами матча Цзян Синьюй/Сюй Ифань – У Фансень/Ян Чжаосюань.