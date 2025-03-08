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Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде Indian Wells-2025
Непростая, но важная победа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA1000 Indian Wells-2025. В первом матче наша спортсменка вместе с представительницей США Софией Кенин победили дуэт Панова/Шибахара.
Счет встречи 2-1 (3-6; 6-1; 10-7). В активе победительниц матча 2 подачи на вылет, 2 из 4 реализованных брейка, 8 из 9 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
Далее украинско-американская пара сыграет с победительницами матча Цзян Синьюй/Сюй Ифань – У Фансень/Ян Чжаосюань.
Напомним, ранее Ястремская
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