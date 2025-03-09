Ястремская: После прилета в США меня хотели депортировать в Украину

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, с какими проблемами столкнулась после прилета в США на турнир Indian Wells-2025. Ее слова цитирует БТУ:

"Я летела в Штаты по маршруту Ницца-Стамбул, Стамбул-Сан-Франциско, и по прилету меня хотели депортировать в Украину, потому что кто-то через Интерпол официально подал заявление в США, что мой паспорт с визой потерян. По сути это не так, мой паспорт был у меня на руках и вообще никогда не терялся.

Я провела четыре часа в аэропорту в полиции, дожидаясь каких-то результатов. По закону, в США если паспорт считается в системе потерянным, то американская виза становится автоматически недействительной. Мне ее зачеркнули и, честно говоря, я думала что все, приплыли, улетаем назад. Хотя на самом деле виза у меня была еще на два года.

Через четыре часа мне дают бумажку, в которой указано, что я могу находиться в США шесть месяцев, после чего визу нужно переделать. Было нервно и напряженно, прямо как в фильмах. Самое интересное, что в системе они не видели, от кого поступила информация, что мой паспорт потеряли. Спасибо американцам, что впустили, а то сейчас я просто могла бы сидеть уже дома" – сказала украинка.