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Свитолина сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Свитолина сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила свое участие в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

"Да, я планирую играть за сборную и очень классно, что матчи будут на грунте, потому что это хорошо вписывается в наш турнирный график. Также хорошо, что играем в Польше, поскольку там много украинцев, и в принципе она близка к нашей стране, поэтому надеюсь на громкую поддержку наших болельщиков. Она будет нам очень нужна.

Так что да, я очень жду матчей за сборную. Это будет новый и интересный для нас формат, и я очень надеюсь на хороший результат для нашей команды" – цитирует слова Элины издания БТУ.

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