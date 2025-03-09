Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Отличные новости
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила свое участие в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
"Да, я планирую играть за сборную и очень классно, что матчи будут на грунте, потому что это хорошо вписывается в наш турнирный график. Также хорошо, что играем в Польше, поскольку там много украинцев, и в принципе она близка к нашей стране, поэтому надеюсь на громкую поддержку наших болельщиков. Она будет нам очень нужна.
Так что да, я очень жду матчей за сборную. Это будет новый и интересный для нас формат, и я очень надеюсь на хороший результат для нашей команды" – цитирует слова Элины издания БТУ.
Популярное сейчас
- Только один тренер в дебютном сезоне АПЛ набрал больше очков в 29 турах, чем Слот
- Миколенко выиграл почти 90% единоборств. Оценки украинца за матч против Вулверхэмптона
- Конкурент Трубина отразил пенальти и провел пятый сухой поединок. В этом сезоне он сыграл всего 6 матчей
- Четвертый раз в истории на турнире в Индиан-Уэллсе не сыграет первая ракетка мира
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба