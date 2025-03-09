Свитолина сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила свое участие в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

"Да, я планирую играть за сборную и очень классно, что матчи будут на грунте, потому что это хорошо вписывается в наш турнирный график. Также хорошо, что играем в Польше, поскольку там много украинцев, и в принципе она близка к нашей стране, поэтому надеюсь на громкую поддержку наших болельщиков. Она будет нам очень нужна.

Так что да, я очень жду матчей за сборную. Это будет новый и интересный для нас формат, и я очень надеюсь на хороший результат для нашей команды" – цитирует слова Элины издания БТУ.