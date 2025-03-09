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Свитолина поделилась ожиданиями от матча против Коллинс

Теннис
Обновлено

Будет трудная игра

Свитолина поделилась ожиданиями от матча против Коллинс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира серии WTA1000 Indian Wells против американки Даниэль Коллинс.

– В третьем круге вам придется сыграть против Даниэль Коллинс. Учитывая историю ваших личных встреч, можно ли назвать ее неудобной для вас соперницей. Есть ли какой-нибудь особый план подготовки для таких соперниц или это будет обычная рутина?

– Да, с Даниэл я уже играла и, к сожалению, оба раза проиграла. В принципе, я знаю ее стиль игры и нужно будет на тренировках отработать все моменты, чтобы подготовиться к ее теннису. Она играет экстра-агрессивно (смеется). Так что хорошо, что у меня еще есть время для подготовки, стараюсь сделать все, чтобы успевать на корте и навязать свой стиль.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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