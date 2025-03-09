Ястремская – о Свентек: Имеет хорошую физическую подготовку и хорошее видение игры

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира серии WTA1000 Indian Wells против польки Иги Свентек.

– В третьем круге у вас матч против второй ракетки мира Иги Швентек. Вы играли недавно с ней в Дубае, и там у вас был очень конкурентный первый сет, после чего было слышно, как вы пожаловалась на проблемы с плечом и ваша игра практически сломалась. Судя по первым двум матчам здесь с плечом сейчас все в порядке?

– Честно говоря, я вообще не очень хорошо чувствовала себя в Дубае физически: плечо тянуло, шея. После травмы плеча в прошлом году оно довольно часто забивается, но я над этим работаю, и сейчас могу сказать, что все, Слава богу, в порядке! В Индиан-Уэллсе сейчас условия не совсем комфортные, ветер сильный, но мне не привыкать (смеется). Каждый день разный, ощущения разные, поэтому действую по ситуации и по самочувствию.

– Как бы вы вообще описали игру Швентек, насколько она неудобна для вас или наоборот, и будете ли вы что-нибудь использовать для себя из опыта вашего дубайского матча?

– Ига имеет хорошую физическую подготовку и хорошее видение игры. У меня скорость, и плотность ударов. В прошлом нашем матче меня подвела подача, сейчас не могу сказать, что конкретно буду использовать, но я буду стараться использовать все свои лучшие качества. Буду играть в моменте (улыбается).