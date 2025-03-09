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Индиан-Уэллс. Ястремская разгромно уступила Свьонтек, Костюк уверенно победила американку
И там, и там без особых шансов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки провели матчи третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Даяна Ястремская потерпела разгромное поражение от Иги Свёнтек - второй ракетки мира. В первом сете украинка не выиграла ни одного гейма - 0:6. Во втором сете соперница продолжила свою доминацию - 2:6.
В свою очередь Марта Костюк обыграла американку Кэролайн Доулгайд. По 6:3 в каждом сете обеспечили победу.
В следующем круге турнира Костюк сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) - Лулу Сан (Новая Зеландия).
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