Индиан-Уэллс. Ястремская разгромно уступила Свьонтек, Костюк уверенно победила американку

Украинские теннисистки провели матчи третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Даяна Ястремская потерпела разгромное поражение от Иги Свёнтек - второй ракетки мира. В первом сете украинка не выиграла ни одного гейма - 0:6. Во втором сете соперница продолжила свою доминацию - 2:6.

Читайте также Свёнтек рассказала о своем отношении к ставкам на спорт

В свою очередь Марта Костюк обыграла американку Кэролайн Доулгайд. По 6:3 в каждом сете обеспечили победу.

В следующем круге турнира Костюк сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) - Лулу Сан (Новая Зеландия).