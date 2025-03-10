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Свитолина уверенно победила Коллинс на пути в 1/8 финала Indian Wells-2025
Великолепная игра
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс. В матче третьего круга наша спортсменка одолела американку Даниэль Коллинс (WTA №14).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу Элины, в активе которой 4 подачи на вылет, 4 из 4 реализованных брейков, 4 из 5 отыгранных брейков, а в пассиве – 8 двойных ошибок.
В очных встречах между теннисистками счет стал 2-1 в пользу Даниэль. Украинка впервые за четыре года сыграет в четвёртом круге Indian Wells.
За место в четвертьфинале Элина будет бороться против Джессики Пегулы (WTA №4).
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