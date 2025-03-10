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Свитолина обратилась к американским болельщикам со словами благодарности
Бесценная помощь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина после
"Дорогие друзья в США, от всего сердца спасибо за вашу непреклонную поддержку. Ваша доброта и солидарность напоминают мне, что даже в самые темные времена мы не сами.
Ваша сострадательность питает нашу надежду и вдохновляет нас продолжать бороться за светлое будущее вместе" – написала Элина на своей странице в Твиттер.
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