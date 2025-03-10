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Свитолина обратилась к американским болельщикам со словами благодарности

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Свитолина обратилась к американским болельщикам со словами благодарности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в матче третьего круга турнира в Indian Wells обратилась к болельщикам из США и поблагодарила их за поддержку.

"Дорогие друзья в США, от всего сердца спасибо за вашу непреклонную поддержку. Ваша доброта и солидарность напоминают мне, что даже в самые темные времена мы не сами.

Ваша сострадательность питает нашу надежду и вдохновляет нас продолжать бороться за светлое будущее вместе" – написала Элина на своей странице в Твиттер.

Магучих: Спасибо моей стране и украинским героям и героиням

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Элина Свитолина
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