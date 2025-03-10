Свитолина обратилась к американским болельщикам со словами благодарности

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в матче третьего круга турнира в Indian Wells обратилась к болельщикам из США и поблагодарила их за поддержку.

"Дорогие друзья в США, от всего сердца спасибо за вашу непреклонную поддержку. Ваша доброта и солидарность напоминают мне, что даже в самые темные времена мы не сами.

Ваша сострадательность питает нашу надежду и вдохновляет нас продолжать бороться за светлое будущее вместе" – написала Элина на своей странице в Твиттер.