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Янник Синнер проводит 40-ю неделю в ранге первой ракетки мира, несмотря на дисквалификацию
Итальянец вернется на корт в мае
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер проводит юбилейную 40-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он сравнялся с румыном Илие Настасе, с которым делит 15-е место по общему количеству недель в ранге первой ракетки мира.
Янник Синнер стал первой ракеткой мира после "Ролан Гаррос" — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024 а также "Мастерсы" в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).
Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия).
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