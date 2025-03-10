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Циципас: Я хочу выходить на корт и быть гладиатором
Грек высказался о настрое на предстоящие турниры
Фото: Roland-Garros
Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своём настрое на турниры, а также обозначил цель становиться "гладиатором" в каждом матче.
"К матчам я подхожу с решимостью и готовностью просто оставить всё на корте. Вижу улучшения в плане своего настроя. Не хочу ничего принимать как должное. Я борюсь за каждый отдельный матч как за отдельную главу, отдельную историю, независимо от того, чего я добился в прошлом.
Я хочу выходить на корт и быть гладиатором. С этим настроением я подхожу к каждому матчу", — сказал Циципас на пресс-конференции на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США).
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