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Циципас: Я хочу выходить на корт и быть гладиатором

Теннис

Грек высказался о настрое на предстоящие турниры

Циципас: Я хочу выходить на корт и быть гладиатором

Фото: Roland-Garros

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своём настрое на турниры, а также обозначил цель становиться "гладиатором" в каждом матче.

"К матчам я подхожу с решимостью и готовностью просто оставить всё на корте. Вижу улучшения в плане своего настроя. Не хочу ничего принимать как должное. Я борюсь за каждый отдельный матч как за отдельную главу, отдельную историю, независимо от того, чего я добился в прошлом.

Я хочу выходить на корт и быть гладиатором. С этим настроением я подхожу к каждому матчу", — сказал Циципас на пресс-конференции на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США).

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