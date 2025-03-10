Стаховский: Ничего не изменится без поставки военной техники и разведданных из США

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который сейчас проходит службу в ЦСО СБУ «Альфа», в интервью французскому изданию L'ÉQUIPE высказался о войне в Украине.

- Какова сейчас ваша служба на украинском фронте?

- В последнее время моя жизнь на фронте несколько изменилась. Во всяком случае, изменились задачи, которые ставятся перед моим подразделением. Теперь у нас очень короткие миссии, продолжительностью три-четыре дня. Потом мы возвращаемся в Киев, где базируемся, и снова уезжаем. Я не могу рассказать, что именно мы делаем, но это хорошо работает. Это имеет значительное влияние на российскую экономику, так что это хороший знак.

- Чувствуете ли вы, что мир постепенно забывает о войне в Украине?

- Я бы не сказал, что мир забывает. Скорее я бы сказал, что мир привыкает к этому. У каждого есть своя жизнь, своя повседневность. Вы не можете не жить своей жизнью из-за войны в Украине, это нормально, даже если она близка и очень важна. Я бы не обвинял людей в том, что они думают о чем-то другом (улыбается).

- Как вы восприняли недавние заявления Дональда Трампа, в частности внезапное замораживание военной помощи Украине?

- Это вызвало большое беспокойство. Мы потеряли одного из наших главных союзников, страну, которая гарантировала целостность наших границ с тех пор, как мы отказались от ядерного оружия (в 1994 году). Европа сделала большой шаг вперед, особенно Франция, а другие страны пытаются заполнить этот пробел. Но для нас это, очевидно, большая потеря, и когда Трамп объявил, что приостанавливает любую помощь, мы почувствовали это сразу и сильно.

- Что вы имеете в виду?

- С точки зрения получения разведданных, военной поддержки... Все, что было запланировано, все встречи, все было отменено за одну ночь. Но опять же, это не та ситуация, что мы могли бы просто сдать оружие и уйти домой... Потому что мы и есть дома! Тебя это злит, но это президент США, его избрал американский народ. Президенты приходят и уходят, но соглашения, подписанные правительствами, должны выполняться. Но это не тот случай. Мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии, что наши границы будут защищены и останутся неприкосновенными. Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым. Ничего не произошло. В 2022 году Россия вторглась в Украину. И никто не прислал свои войска. Да, мы получили военную помощь. Ровно столько, чтобы мы могли себя защитить.

- Без поддержки США вы волнуетесь за следующие несколько месяцев?

- Нет. Наша экономика работает, наши государственные службы работают, люди работают, заводы работают. Поддержка Соединенных Штатов и Европы позволила нам защитить себя более эффективно и с меньшими потерями. Без поставки военной техники, без разведданных о передвижении российских войск на территории России или в Украине будет так же, за исключением того, что это будет стоить нам будет стоить нам больше жизней.