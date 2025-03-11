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Сегодня украинки сыграют матчи четвертого круга Indian Wells-2025
Болеем за девушек
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 марта, две украинские теннисистки будут бороться за выход в четвертьфинал турнира серии WTA1000 в Indian Wells.
Не ранее 22:00 по киевскому времени свой матч начнет Элина Свитолина (WTA №23). На корте Stadium 2 наша спортсменка сыграет с четвертой ракеткой планеты, американкой Джессикой Пегулой.
Уже завтра, 12 марта, ориентировочно в 05:00 по киевскому времени на игру выйдет Марта Костюк (WTA №24). На корте Stadium 1 украинка будет бороться против китайской теннисистки Чжэн Циньвен (WTA №9).
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