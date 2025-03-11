  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Соболева вышла во второй круг турнира серии ITF W75 в Венгрии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соболева вышла во второй круг турнира серии ITF W75 в Венгрии

Теннис

Желаем удачной игры

Соболева вышла во второй круг турнира серии ITF W75 в Венгрии

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №219) вышла во второй круг турнира ITF W75 в Венгрии. В стартовом поединке наша соотечественница победила латвийку Дарью Семенистую (WTA №160).

Счет матча 2-1 (7-5; 3-6; 7-5) в пользу Анастасии, в активе которой 5 подач на вылет, 9 реализованных брейков, а в пассиве – 6 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между спортсменками. В следующем круге соревнований Соболева сыграет с победительницей пары Пигосси/Лукаш.

Сегодня украинки сыграют матчи четвертого круга Indian Wells-2025

По теме
yellow-arrow
Сегодня украинки сыграют матчи четвертого круга Indian Wells-2025
yellow-arrow
Стаховский: Ничего не изменится без поставки военной техники и разведданных из США
yellow-arrow
Циципас: Я хочу выходить на корт и быть гладиатором
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости