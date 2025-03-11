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Соболева вышла во второй круг турнира серии ITF W75 в Венгрии
Желаем удачной игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №219) вышла во второй круг турнира ITF W75 в Венгрии. В стартовом поединке наша соотечественница победила латвийку Дарью Семенистую (WTA №160).
Счет матча 2-1 (7-5; 3-6; 7-5) в пользу Анастасии, в активе которой 5 подач на вылет, 9 реализованных брейков, а в пассиве – 6 двойных ошибок.
Это была первая очная встреча между спортсменками. В следующем круге соревнований Соболева сыграет с победительницей пары Пигосси/Лукаш.
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