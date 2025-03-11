Соболева вышла во второй круг турнира серии ITF W75 в Венгрии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №219) вышла во второй круг турнира ITF W75 в Венгрии. В стартовом поединке наша соотечественница победила латвийку Дарью Семенистую (WTA №160).

Счет матча 2-1 (7-5; 3-6; 7-5) в пользу Анастасии, в активе которой 5 подач на вылет, 9 реализованных брейков, а в пассиве – 6 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между спортсменками. В следующем круге соревнований Соболева сыграет с победительницей пары Пигосси/Лукаш.