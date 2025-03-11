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Теннисного судью дисквалифицировали на 6 лет

Теннис

Причиной стали коррупционные нарушения

Теннисного судью дисквалифицировали на 6 лет

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало судью на вышке из Доминиканской Республики Хуана Габриэля Кастро на шесть лет за нарушение Программы по борьбе с коррупцией в теннисе. Об этом сообщает Tennis.com.

ITIA обнаружило 12 нарушений в трёх матчах, проведённых на национальном уровне в Доминиканской Республике. Кастро не отреагировал на уведомление ITIA о предъявленном обвинении. Его обвинили в "манипулировании ведением счёта и способствовании коррупции".

Кастро получил временное отстранение в ноябре 2024 года. Срок дисквалификации начинается с этой даты и завершится в ноябре 2030-го. Помимо отстранения от работы, Кастро выплатит штраф размером в $ 6 тыс.

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