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Надаль рассказал, в чем Джокович превосходит его
Против Новака всё немного по-другому
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своём соперничестве с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.
"Против Новака всё немного по-другому. Это было… у нас может быть своя стратегия, но, в конце концов, я знал, что мне нужно постоянно играть очень хорошо. У нас разный стиль, это ясно, но нет и чёткой стратегии: против Роджера я буду бить с бэкхенда, против Новака у меня нет такого ощущения, я чувствую, что должен играть очень хорошо в течение долгого времени, и знаю, что мне придётся постоянно подстраиваться.
Не могу играть высоко на его бэкхенде, потому что он рано принимает мяч и оставляет тебя в сложной позиции: стал больше использовать резаного бэкхенда, который иногда хорошо мне помогал, а также старался больше играть по центру, чтобы не давать ему слишком много углов. Против Новака, если ты не создаёшь слишком много проблем, ты позволяешь ему играть так, как он хочет. С точки зрения контроля мяча он лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался и которого я когда-либо видел", — приводит слова Надаля Punto de Break.
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