Надаль: Когда Федерер играл очень хорошо, он побеждал меня

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль предположил, почему его соперничество с Роджером Федерером было более привлекательным для болельщиков, чем с Новаком Джоковичем.

"Матчи с Роджером, на мой взгляд, причина, по которой соперничество с ним было немного более привлекательным для болельщиков, чем Новак против меня… Даже если я сыграл больше раз с Новаком и мы провели точно такое же количество важных встреч, если не больше… с Роджером стратегия была более чёткой. Я пытался сделать одно. Он пытался сделать другое. В каком-то смысле я всё время пытался убить его бэкхенд. Даже если у меня была возможность сыграть по линии, говорил себе: "Хорошо, если я должен сыграть по линии, то только по двум причинам". Первая причина — это то, что иду за победителем. Вторая — потому что мне нужно держать его подальше от этой стороны, чтобы создать больше пространства. Он пытался избежать этого. Он пытался играть более агрессивно. Каждый раз, когда он наносил один удар с форхенда, я чувствовал, что делаю шаг назад.

Из всех теннисистов, против которых я играл, его форхенд был лучшим для меня. Это немного больше похоже на шахматный матч. Все знают, что произойдёт. Все знают, какой будет стратегия. Когда он играл очень хорошо, он побеждал меня. Когда я играл очень хорошо, побеждал его", — сказал Надаль в подкасте Энди Роддика.