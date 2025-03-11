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Ига Швентек вышла в четверьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, отдав всего два гейма

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка продолжает борьбу за титул

Ига Швентек вышла в четверьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, отдав всего два гейма

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге она обыграла 15-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову.

Индиан-Уэллс. 4-й круг

Ига Швёнтек — Каролина Мухова 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Муховой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта.

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