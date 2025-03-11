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Ига Швентек вышла в четверьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, отдав всего два гейма
Польская теннисистка продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге она обыграла 15-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову.
Индиан-Уэллс. 4-й круг
Ига Швёнтек — Каролина Мухова 6:1, 6:1
Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Муховой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).
Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта.
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