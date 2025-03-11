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Монфис: Мы отдали с Димитровым все силы
Теннисист подвел итоги встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в матче с 15-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым в третьем круге на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США).
"О да. Мы отдали все силы. У нас был хороший поединок, как говорится, с невероятными очками. Всё зависело от него, но играть было здорово. Ради таких матчей приятно играть. Конечно, хочется победить, но если посмотреть на встречу со стороны, то она была просто замечательной", — приводит слова Монфиса We Love Tennis.
Напомним, матч Гаэля Монфиса и Григора Димитрова завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:3) в пользу болгарина.
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