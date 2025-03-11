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Швёнтек: Очень рада, что смогла быстро закончить игру до начала дождя

Теннис

Матч продлился 58 минут

Швёнтек: Очень рада, что смогла быстро закончить игру до начала дождя

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

"Конечно, я чувствовала себя великолепно. Даже несмотря на то, что сегодня мой распорядок… ну, у всех распорядок стал другим. Я смогла приспособиться, поэтому счастлива. Использовала все свои шансы и очень рада, что сыграла так уверенно и смогла быстро закончить игру до начала дождя", — сказала Швёнтек в интервью на корте.

За выход в полуфинал Швёнтек поспорит с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).

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