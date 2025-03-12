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Свитолина победила четвертую ракетку мира и вышла в четвертьфинал Indian Wells-2025
Невероятный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс. В матче четвертого круга наша спортсменка одолела американку Джессику Пегулу (WTA №4).
Счет встречи 2-1 (5-7; 6-1; 6-2) в пользу Элины, в активе которой 5 подач на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк, а в пассиве – 7 двойных ошибок.
В очных встречах между теннисистками счет стал 5-3 в пользу Джессики. Лучшим результатом Свитолиной является полуфинал турнира в 2019 году.
За место в 1/2 финала Элина будет бороться против "нейтралки" Мирры Андреевой (WTA №11).
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