Свитолина победила четвертую ракетку мира и вышла в четвертьфинал Indian Wells-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс. В матче четвертого круга наша спортсменка одолела американку Джессику Пегулу (WTA №4).

Счет встречи 2-1 (5-7; 6-1; 6-2) в пользу Элины, в активе которой 5 подач на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк, а в пассиве – 7 двойных ошибок.

В очных встречах между теннисистками счет стал 5-3 в пользу Джессики. Лучшим результатом Свитолиной является полуфинал турнира в 2019 году.

За место в 1/2 финала Элина будет бороться против "нейтралки" Мирры Андреевой (WTA №11).