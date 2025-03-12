Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк проиграла в матче 1/8 финала Indian Wells-2025
Плохая игра от Марты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) не вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс. В матче четвертого круга наша спортсменка уступила китаянке Чжэн Циньвен (WTA №7).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу Чжэн. В активе Марты 1 подача на вылет, 2 из 4 реализованных брейка, 4 из 9 отыгранных брейка, а в пассиве – 7 двойных ошибок.
В очных встречах между теннисистками счет стал 2-1 в пользу Циньвен. Лучшим результатом Костюк является полуфинал турнира в 2024 году.
За место в 1/2 финала Чжэн будет бороться против польки Иги Свентек (WTA №2).
Популярное сейчас
- Зеленский: Украина готова к полному прекращению огня, если готовы "русские"
- И дело совсем не в Трубине. Барселона - Бенфика 3:1. Видео голов и обзор матча
- Итоги переговоров в Джидде: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней
- Стаховский: Ничего не изменится без поставки военной техники и разведданных из США
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ