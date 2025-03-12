  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк проиграла в матче 1/8 финала Indian Wells-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк проиграла в матче 1/8 финала Indian Wells-2025

Теннис
Обновлено

Плохая игра от Марты

Костюк проиграла в матче 1/8 финала Indian Wells-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) не вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс. В матче четвертого круга наша спортсменка уступила китаянке Чжэн Циньвен (WTA №7).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу Чжэн. В активе Марты 1 подача на вылет, 2 из 4 реализованных брейка, 4 из 9 отыгранных брейка, а в пассиве – 7 двойных ошибок.

В очных встречах между теннисистками счет стал 2-1 в пользу Циньвен. Лучшим результатом Костюк является полуфинал турнира в 2024 году.

За место в 1/2 финала Чжэн будет бороться против польки Иги Свентек (WTA №2).

По теме
yellow-arrow
Свитолина победила четвертую ракетку мира и вышла в четвертьфинал Indian Wells-2025
yellow-arrow
Швёнтек: Очень рада, что смогла быстро закончить игру до начала дождя
yellow-arrow
Монфис: Мы отдали с Димитровым все силы
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости