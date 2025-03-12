Костюк проиграла в матче 1/8 финала Indian Wells-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) не вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс. В матче четвертого круга наша спортсменка уступила китаянке Чжэн Циньвен (WTA №7).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу Чжэн. В активе Марты 1 подача на вылет, 2 из 4 реализованных брейка, 4 из 9 отыгранных брейка, а в пассиве – 7 двойных ошибок.

В очных встречах между теннисистками счет стал 2-1 в пользу Циньвен. Лучшим результатом Костюк является полуфинал турнира в 2024 году.

За место в 1/2 финала Чжэн будет бороться против польки Иги Свентек (WTA №2).