Свитолина: После той встречи в Овальном кабинете я получила множество сообщений поддержки от американцев

Элина Свитолина (WTA №23) после выхода в 1/4 финала Indian Wells-2025 рассказала о поддержке американского народа.

– После вашего прошлого матча вы опубликовали пост в соцсетях, где от всей души поблагодарили своих друзей из США за поддержку. Это был ваш личный опыт общения с американцами или вы также имели в виду встречу президента Украины с Дональдом Трампом в Овальном кабинете и его заявление о том, что Украина должна быть благодарнее?

– Нет, это основывается исключительно на моем личном опыте. После той встречи в Овальном кабинете я получила множество сообщений поддержки от американцев, и когда приехала на этот турнир, многие здесь проявили тепло и солидарность, выражая поддержку Украине и украинцам, которые сейчас находятся дома.

Это чисто личные впечатления. Кроме того, меня действительно поразила невероятная поддержка, учитывая, что я сыграла три матча против американок. Это особые моменты, и для меня очень ценно чувствовать такую ​​поддержку, особенно зная, какой стресс сейчас испытывают все украинцы.

– Если мы затронули эту тему, вы вспомнили стресс. Сейчас, пожалуй, одно из самых сложных времен, хотя ситуация всегда была напряженной. Как вам удается переключаться? Насколько сильно мысли о происходящем влияют на вашу игру?

– Мы все живые люди, ко многому привыкаем. Война длится уже более трех лет, и сейчас я стараюсь четко разделять время, когда читаю новости, когда тренируюсь, когда восстанавливаюсь. Конечно, я проверяю новости каждый день, несколько раз в день, особенно сейчас, когда много тревожных сообщений.

Но есть время для этого и есть время для тенниса. Есть время для тренировок, обновления и моментов, когда нужно полностью отключиться. Большую роль играет время с семьей – здесь со мной моя дочь, здесь Гаэль, и это помогает отвлечься.

Но такие моменты – это всего несколько часов, которые я стараюсь использовать максимально. Это дает мне свежесть, энергию, которая нужна мне, чтобы выступать на высоком уровне. Потому что я чувствую, что должна хорошо играть ради своей страны. Для меня важно видеть украинское знамя на корте, видеть победный знак рядом с моей страной, – сказала Свитолина в послематчевом интервью.