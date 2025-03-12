Свитолина – о победе над Пегулой: Матч был далеко не простым

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой в матче 1/8 финала турнира Indian Wells.

"Матч был далеко не простым: погодные условия, дождь, постоянные остановки и перерывы. Думаю, раз десять пришлось разогреваться заново. Но в таких ситуациях все находятся в одинаковых условиях, поэтому нужно просто адаптироваться и играть дальше. В общем, довольна своим выступлением.

Травма стопы? Конечно, возвращение на корт сопровождалось дискомфортом. Поэтому перед тем, как снова начать тренировку, я пыталась сделать упор на физическую подготовку в зале, чтобы укрепить мышцы и быть уверенной в своей форме. Думаю, мы с командой проделали отличную работу, чтобы подготовиться так, чтобы чувствовать себя уверенно и показывать качественный теннис на турнирах" – сказала Элина.