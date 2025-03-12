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Свитолина – о победе над Пегулой: Матч был далеко не простым

Теннис
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Тем больший вкус триумфа

Свитолина – о победе над Пегулой: Матч был далеко не простым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой в матче 1/8 финала турнира Indian Wells.

"Матч был далеко не простым: погодные условия, дождь, постоянные остановки и перерывы. Думаю, раз десять пришлось разогреваться заново. Но в таких ситуациях все находятся в одинаковых условиях, поэтому нужно просто адаптироваться и играть дальше. В общем, довольна своим выступлением.

Травма стопы? Конечно, возвращение на корт сопровождалось дискомфортом. Поэтому перед тем, как снова начать тренировку, я пыталась сделать упор на физическую подготовку в зале, чтобы укрепить мышцы и быть уверенной в своей форме. Думаю, мы с командой проделали отличную работу, чтобы подготовиться так, чтобы чувствовать себя уверенно и показывать качественный теннис на турнирах" – сказала Элина.

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Элина Свитолина
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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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