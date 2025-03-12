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Свитолина – о победе над Пегулой: Матч был далеко не простым
Тем больший вкус триумфа
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала
"Матч был далеко не простым: погодные условия, дождь, постоянные остановки и перерывы. Думаю, раз десять пришлось разогреваться заново. Но в таких ситуациях все находятся в одинаковых условиях, поэтому нужно просто адаптироваться и играть дальше. В общем, довольна своим выступлением.
Травма стопы? Конечно, возвращение на корт сопровождалось дискомфортом. Поэтому перед тем, как снова начать тренировку, я пыталась сделать упор на физическую подготовку в зале, чтобы укрепить мышцы и быть уверенной в своей форме. Думаю, мы с командой проделали отличную работу, чтобы подготовиться так, чтобы чувствовать себя уверенно и показывать качественный теннис на турнирах" – сказала Элина.
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