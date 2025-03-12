Костюк потеряет позиции в обновленном рейтинге WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) в понедельник, 17 марта, потеряет позиции в рейтинге лучших теннисисток мира.

Наша спортсменка в 1/8 финала Индиан Уэллс уступила представительнице Китая Чжэн Циньвен и не смогла защитить полуфинал в прошлом году. Марта потеряет в рейтинге 270 очков и опустится минимум на 29 позицию.

Первой ракеткой Украины останется Элина Свитолина, которая в случае победы в четвертьфинале турнира поднимется в ТОП-20.