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Костюк потеряет позиции в обновленном рейтинге WTA
Не смогла защитить полуфинал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) в понедельник, 17 марта, потеряет позиции в рейтинге лучших теннисисток мира.
Наша спортсменка в 1/8 финала Индиан Уэллс уступила представительнице Китая Чжэн Циньвен и не смогла защитить полуфинал в прошлом году. Марта потеряет в рейтинге 270 очков и опустится минимум на 29 позицию.
Первой ракеткой Украины останется Элина Свитолина, которая в случае победы в четвертьфинале турнира поднимется в ТОП-20.
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