Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек: В Дохе и Дубае мячи были ужасными, они были похожи на картошку
Польская теннисистка больше времени уделила для подготовки к этим турнирам
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек заявила о плохом качестве мячей на турнирах в Дохе и Дубае, где она не смогла побороться за титул. Она также рассказала о своём отношении к плохим результатам.
"Все злятся, когда проигрывают. Я ожидала лучших результатов от себя и в Дохе, и в Дубае.
В теннисе важно оставить всё позади и сосредоточиться на будущем. У меня это неплохо получается. Я не жду побед на каждом турнире. После Дубая у меня было больше времени для тренировок. В Дохе и Дубае мячи были ужасными, они были похожи на картошку, поэтому я сосредоточилась и тренировалась здесь, чтобы чувствовать себя немного лучше", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- Вылет Ливерпуля и Бенфики из Лиги чемпионов, потеря очков лидерами УПЛ, Бойко завершил карьеру. Главные новости за 11 марта
- Стаховский: Ничего не изменится без поставки военной техники и разведданных из США
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак