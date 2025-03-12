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В ITIA рассказали, почему Швёнтек избежала длительной дисквалификации
Хотя Халеп была отстранена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус объяснила, в чём разница мер наказаний по делам Иги Швёнтек и Симоны Халеп.
Ранее обе теннисистки провалили допинг-тесты, однако Швёнтек удалось избежать длительной дисквалификации, в отличие от Халеп.
"В случае Иги Швёнтек положительный результат теста был вызван попаданием вещества в лекарство. Поэтому для нас её степень ответственности была ограниченной. Именно этим объясняется то, что она получила месячную дисквалификацию.
Дело Халеп достаточно сложное. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что её положительный результат был вызван добавкой. Чтобы определить степень её ответственности, они приняли во внимание характер запрещённого продукта. Он не являлся лекарством. Также во внимание были взяты меры предосторожности, которые приняла Халеп, пытаясь ограничить риск заражения. Взвесив эти факторы, CAS наложил мораторий на девять месяцев. Все решения органов основаны на характере рассматриваемого продукта и мерах предосторожности, принятых игроком для ограничения риска заражения", — приводит слова Мурхаус Eurosport.fr.
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