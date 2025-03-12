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Генеральный директор ITIA: Я очень довольна тем, как мы справились с вопросом о допинге Синнера

Теннис

В организации стараются найти справедливый баланс

Генеральный директор ITIA: Я очень довольна тем, как мы справились с вопросом о допинге Синнера

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус ответила, почему общественность не сразу узнала о проваленных допинг-тестах Янника Синнера и Иги Швёнтек.

"Некоторые виды спорта решают немедленно объявить о временном отстранении, например, лёгкая атлетика. Другие, особенно коллективные виды, делают иначе. Они ждут, пока спортсмен-нарушитель пройдёт слушание. Теннис попытался найти справедливый баланс. Если кто-то подаст апелляцию в течение 10 дней и выиграет дело, оно не будет обнародовано.

Мы будем стремиться улучшать правила вместе с миром тенниса. Есть аргументы за и аргументы против. Но когда мы рассматриваем дело, мы всегда применяем правила, действующие на тот момент. Так что я очень довольна тем, как мы справились с этим вопросом Синнера. Хорошо, что этот случай привёл к дискуссиям об изменениях правил", — приводит слова Мурхаус Eurosport.fr.

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