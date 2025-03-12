  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кори Гауфф: Чувствую, на Ролан Гаррос у меня много незаконченных дел
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кори Гауфф: Чувствую, на Ролан Гаррос у меня много незаконченных дел

Теннис

Теннисистка поделилась планами на будущий турнир

Кори Гауфф: Чувствую, на Ролан Гаррос у меня много незаконченных дел

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своих перспективах на титул "Ролан Гаррос".

"Действительно считаю, что я хороший игрок на грунте. Знаю, что если я захочу выиграть "Ролан Гаррос", мне, скорее всего, придётся одолеть Швёнтек. Если учесть мои результаты с ней в прошлом, всё складывалось не в мою пользу. Она невероятно талантлива на любом покрытии, но особенно — на грунте. Чувствую, на "Ролан Гаррос" у меня много незаконченных дел", — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира.

Напомним, Гауфф проиграла второй ракетке мира представительнице Польши Иге Швёнтек в финале "Ролан Гаррос" — 2022 со счётом 1:6, 3:6.

По теме
yellow-arrow
Индиан-Уэллс. Белинда Бенчич вышла в четверьфинал турнира, обыграв Гауфф
yellow-arrow
Генеральный директор ITIA: Я очень довольна тем, как мы справились с вопросом о допинге Синнера
yellow-arrow
В ITIA рассказали, почему Швёнтек избежала длительной дисквалификации
Кори Гауфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости