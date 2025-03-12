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Кори Гауфф: Чувствую, на Ролан Гаррос у меня много незаконченных дел
Теннисистка поделилась планами на будущий турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своих перспективах на титул "Ролан Гаррос".
"Действительно считаю, что я хороший игрок на грунте. Знаю, что если я захочу выиграть "Ролан Гаррос", мне, скорее всего, придётся одолеть Швёнтек. Если учесть мои результаты с ней в прошлом, всё складывалось не в мою пользу. Она невероятно талантлива на любом покрытии, но особенно — на грунте. Чувствую, на "Ролан Гаррос" у меня много незаконченных дел", — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира.
Напомним, Гауфф проиграла второй ракетке мира представительнице Польши Иге Швёнтек в финале "Ролан Гаррос" — 2022 со счётом 1:6, 3:6.
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