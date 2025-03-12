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Индиан-Уэллс. Белинда Бенчич вышла в четверьфинал турнира, обыграв Гауфф

Теннис

Теннисистка добыла волевую победу

Индиан-Уэллс. Белинда Бенчич вышла в четверьфинал турнира, обыграв Гауфф

фото - Jimmie48 Photography

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 58-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге она обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф.

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Белинда Бенчич — Кори Гауфф 3:6, 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Бенчич ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гауфф четыре эйса, восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).

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