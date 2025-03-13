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Алькарас разгромил Димитрова и вышел в четвертьфинал Indian Wells

Теннис
Обновлено

Очень уверенная победа

Алькарас разгромил Димитрова и вышел в четвертьфинал Indian Wells

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, продолжает выступление на турнире серии АТР1000 в Indian Wells. В матче 1/8 соревнований он одолел представителя Болгарии Григора Димитрова (АТР №15).

Счет поединка 2-0 (6-1; 6-1) в пользу Карлоса, в активе которого 6 подач на вылет, 20 виннеров, 5 из 14 реализованных брейков, а в пассиве – 14 невынужденных и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде турнира Алькарас сыграет против представителя Аргентины Франсиско Черундоло (АТР №26). В очных противостояниях между теннисистами счет ничейный 1-1.

Напомним, что ранее в ITIA рассказали, почему Свентек избежала длительной дисквалификации.

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