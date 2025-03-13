Костюк отправилась на следующий турнир в США. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после поражения в 1/8 финала в Индиан Уэллс поехала на следующий турнир – в Маями. Соответствующий снимок Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Алькарас разгромил Димитрова и вышел в четвертьфинал Indian Wells.