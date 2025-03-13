Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк отправилась на следующий турнир в США. Фото
Удачи и побед
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после поражения в 1/8 финала в Индиан Уэллс поехала на следующий турнир – в Маями. Соответствующий снимок Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Алькарас
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- ЛЧ. Атлетико – Реал 1:0 (пен. 2:4). Играют две команды, а проходят всегда сливочные
- Стаховский: Ничего не изменится без поставки военной техники и разведданных из США
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн