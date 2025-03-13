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Костюк отправилась на следующий турнир в США. Фото

Теннис
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Удачи и побед

Костюк отправилась на следующий турнир в США. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после поражения в 1/8 финала в Индиан Уэллс поехала на следующий турнир – в Маями. Соответствующий снимок Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк отправилась на следующий турнир в США. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Алькарас разгромил Димитрова и вышел в четвертьфинал Indian Wells.

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