Алькарас прокомментировал шанс стать первой ракеткой мира

Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о возможности стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Индиан Уэллс.

"Мотивирует ли меня шанс возглавить рейтинг, чтобы хорошо сыграть в Индиан-Уэллс и Майами? Я не сильно думаю о том, чтобы через 2-3 месяца вернуть себе звание первой ракетки мира. То есть, такие мысли могут заставить меня испытывать дополнительное давление. Я просто сосредоточен на каждом дне и каждом турнире, потому что если я делаю правильные вещи, если я обращаю свое внимание на те моменты, которые я должен улучшить, то придет и результат, а потом еще позже – и первая строчка.

Итак, сейчас я сосредоточен на этом турнире, на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе, и я хочу продолжать играть в хороший теннис. Надеюсь, дойти до финала или поднять трофей победителя. Это моя цель. Сейчас я чувствую себя все лучше и лучше, а после этого я уже буду думать о выступлении в Маями, а затем о следующем турнире. Если я буду делать так, как я говорю, если я буду играть все лучше и лучше в каждом матче и на каждом турнире, результаты будут хорошими, все будет складываться в мою пользу, и тогда, я думаю, и мой рейтинг значительно улучшится" – сказал Карлос.