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Киченок не смогла выйти в полуфинал парного Индиан Уэллс

Теннис

К сожалению, поражение для Людмилы

Киченок не смогла выйти в полуфинал парного Индиан Уэллс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла на стадии 1/4 финала в парном разряде турнира серии WTA1000 Indian Wells-2025. Наша спортсменка вместе с представительницей США Софией Кенин уступили дуэту Синякова/Таунсенд.

Счет встречи 2-0 (7-5; 7-6). В активе победительниц матча 3 подачи на вылет, 4 из 11 реализованных брейки, 2 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.

Далее чешско-датская пара сыграет с американо-нидерландским дуэтом Мухаммад-Схурс.

Напомним, ранее Алькарас прокомментировал шанс стать первой ракеткой мира.

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