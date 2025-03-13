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Киченок не смогла выйти в полуфинал парного Индиан Уэллс
К сожалению, поражение для Людмилы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла на стадии 1/4 финала в парном разряде турнира серии WTA1000 Indian Wells-2025. Наша спортсменка вместе с представительницей США Софией Кенин уступили дуэту Синякова/Таунсенд.
Счет встречи 2-0 (7-5; 7-6). В активе победительниц матча 3 подачи на вылет, 4 из 11 реализованных брейки, 2 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.
Далее чешско-датская пара сыграет с американо-нидерландским дуэтом Мухаммад-Схурс.
Напомним, ранее Алькарас
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