Киченок не смогла выйти в полуфинал парного Индиан Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла на стадии 1/4 финала в парном разряде турнира серии WTA1000 Indian Wells-2025. Наша спортсменка вместе с представительницей США Софией Кенин уступили дуэту Синякова/Таунсенд.

Счет встречи 2-0 (7-5; 7-6) . В активе победительниц матча 3 подачи на вылет, 4 из 11 реализованных брейки, 2 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.

Далее чешско-датская пара сыграет с американо-нидерландским дуэтом Мухаммад-Схурс.