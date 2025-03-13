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Победительница Australian Open продлила победную серию до 15 матчей

Теннис

Хороший сезон проводит теннисистка

Победительница Australian Open продлила победную серию до 15 матчей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз продолжила победную серию до 15 матчей.

В четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе она в непростом поединке одолела хорватку Донну Векич (4:6, 7:6 (9:7), 6:3).

В нынешнем сезоне Киз выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде (Австралия), а также впервые в карьере победила на турнире серии "Большого шлема" — Australian Open. Единственной теннисисткой, которой удалось обыграть Мэдисон в 2025-м, является датчанка Клара Таусон (в четвертьфинале турнира в новозеландском Окленде).

За выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Мэдисон Киз поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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