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У украинки есть шансы на трофей. Определились четвертьфиналистки турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
Обновлено

Элина Свитолина имеет хорошие шансы выйти в следующий раунд соревнований

У украинки есть шансы на трофей. Определились четвертьфиналистки турнира в Индиан-Уэллсе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде. Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает борьбу за титул.

Турнир в Индиан-Уэллсе, четвертьфинальные пары.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ига Швёнтек (Польша)

Мирра Андреева (-) – Элина Свитолина (Украина)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Мэдисон Киз (США)

Арина Соболенко (-) – Людмила Самсонова (-)

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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