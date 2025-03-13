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У украинки есть шансы на трофей. Определились четвертьфиналистки турнира в Индиан-Уэллсе
Элина Свитолина имеет хорошие шансы выйти в следующий раунд соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде. Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает борьбу за титул.
Турнир в Индиан-Уэллсе, четвертьфинальные пары.
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ига Швёнтек (Польша)
Мирра Андреева (-) – Элина Свитолина (Украина)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Мэдисон Киз (США)
Арина Соболенко (-) – Людмила Самсонова (-)
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.
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