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Рафаэль Надаль получил подарок от МОК
Памятный подарок
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль получил в подарок от Международного олимпийского комитета (МОК) факел для переноски олимпийского огня.
"На Олимпийских играх 2024 года в Париже я пережил один из самых эмоциональных дней в своей карьере, и я очень рад хранить этот факел в замечательном месте в музее моей академии на Мальорке", — написал Надаль в социальных сетях.
На Олимпиаде-2024 Надаль получил олимпийский огонь из рук бывшего футболиста сборной Франции чемпиона мира Зинедина Зидана на главной площади церемонии. Далее испанец сел с факелом в лодку, в которой находились бывшие знаменитые спортсмены: американская теннисистка Серена Уильямс, её соотечественник Карл Льюис и гимнастка из Румынии Надя Команечи.
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