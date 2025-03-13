Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Уверенная победа в исполнении польской теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертьфинале полька одержала победу в матче с девятой ракеткой рейтинга китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь.
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Ига Швёнтек — Чжэн Циньвэнь 6:3, 6:3
Матч продолжался 1 час 37 минут. Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из четырёх заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующий матч Швёнтек проведёт с победительницей пары Мирра Андреева — Элина Свитолина. Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта.
Популярное сейчас
- "У него есть такие амбиции", - Цыганык назвал тренера, который может принять сборную Украины после Реброва
- Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026
- Россия изложила свои максималистские требования относительно мирного урегулирования войны, - WP
- Свитолина: После той встречи в Овальном кабинете я получила множество сообщений поддержки от американцев
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех