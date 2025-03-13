Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинале полька одержала победу в матче с девятой ракеткой рейтинга китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь.

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Ига Швёнтек — Чжэн Циньвэнь 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час 37 минут. Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из четырёх заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующий матч Швёнтек проведёт с победительницей пары Мирра Андреева — Элина Свитолина. Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта.